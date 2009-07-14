Тимошенко перенесла засідання Кабміну

Чергове засідання Кабінету міністрів України планується провести не як зазвичай у середу, 15 липня, а у п`ятницю, 17 липня.

Про це УНІАН повідомив джерело в уряді.

Причиною перенесення дати засідання співбесідник агентства назвав те, що 15 липня вранці прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у супроводі групи міністрів відбуває з дводенним робочим візитом до Південної Кореї.