Постпред Ющенка у ВР: годинник стукає і відраховує 30 днів

Заступник глави Секретаріату Президента, постійний представник Президента у Верховній Раді Ігор ПОПОВ вважає, що за будь-яких обставин для проведення позачергових виборів народних депутатів необхідна домовленість з цього питання між усіма парламентськими політичними силами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами І.ПОПОВА, ситуація у ВР стає патовою.

«Продовжує стукати годинник, відраховуючи 30 днів, після яких потрібно буде проводити консультації з керівництвом Верховної Ради, з керівництвом фракцій для того, щоб прийняти болісне для всіх рішення по розпуску парламенту», - сказав він.

І.ПОПОВ сумнівається у тому, що поточна сесія буде закрита чи ВР почне працювати.

Представник Президента у парламенті зауважив, що 2 серпня спливе 30-денний термін, протягом якого народні депутати не змогли провести жодного пленарного засідання.

«Звичайно, юристи прораховують різні варіанти: як видання нового указу, так і поновлення дії старого указу. Але в будь-якому випадку, якщо проводити позачергові вибори, це треба робити за погодженням з усіма політичними силами, щоб не загострювати політичне протистояння. Саме тому важливо оприлюднити такий указ, якщо до цього дійде, лише після нормальних консультацій з керівництвом всіх політичних сил», - сказав він.

За словами І.ПОПОВА, фактично всі без винятку юристи погоджуються, що до 24 липня у Президента є повне право розпустити парламент.

«Щодо того, чи існує таке право після 24 липня, є різні юридичні думки. Звичайно, що Конституційний Суд зможе це розтлумачити», - сказав він.

І.ПОПОВ висловив думку, що Президент може розпустити парламент і пізніше, оскільки матиме повноваження до 18 лютого 2010 року, адже раніше цього терміну інавгурація нового глави держави не відбудеться.

«Саме тому напевно Президент матиме повне право розпуску парламенту і в серпні», - додав він.