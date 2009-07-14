Москаль вважає, що плакат «Юра, де Лозінський?» треба переписати

Парламентський представник «Народної самооборони» Геннадій МОСКАЛЬ заявляє, що розшук колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО є обов’язком СБУ, а не Міністерства внутрішніх справ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

«НАЛИВАЙЧЕНКО обіцяв Президенту ЛОЗІНСЬКОГО знайти. Отож є чудова нагода для великих фахівців з СБУ проявити свої професійні здібності і виконати дану ними обіцянку», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

«А на плакаті в Раді нехай «регіонали» пишуть правильно: «Валентине Наливайченко, де Лозінський, Пукач і Дурдинець?», - резюмував Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді депутати від Партії регіонів розвішали плакати, на одному з яких міститься запитання: «Юра, де Лозінський?».

В.ЛОЗІНСЬКИЙ, який проходить обвинуваченим у справі щодо загибелі громадянина Валерія Олійника, був оголошений у розшук 3 липня.

7 липня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що не виключає, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ може перебувати на території України в домоволодінні якогось із народних депутатів, оскільки, згідно із законом, житло, як і їх власники, є недоторканними для втручання правоохоронних органів.