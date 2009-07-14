Опальний зять Назарбаєва видасть в Україні книгу «Хрещений тесть»

Книга «Хрещений тесть» Рахата АЛІЄВА, колишнього зятя Президента Казахстану, вийде в Україні і навіть може бути перекладена українською мовою. Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив сам Р.АЛІЄВ.

За словами автора, в своїй книзі він відкриває «багато таємниць» політичної Астани, корупційні схеми, що уразили саму верхівку влади, політичні вбивства лідерів опозиції і переслідування неугодних, кричущі порушення прав і свобод людини. У книзі наведено безліч документальних підтверджень зловживань оточення Президента Казахстану Нурсултана НАЗАРБАЄВА.

За читання або розповсюдження книги «Хрещений тесть» в Казахстані передбачена кримінальна відповідальність. Сам Р.АЛІЄВ заочно засуджений казахською владою до сорока років ув’язнення і вимушений переховуватися за кордоном. Раніше його книга виходила тільки на Заході. Видання її в Україні – вперше на території СНД - видавці пояснюють вірою в демократичність української держави. Проте не виключають і спроби властей Казахстану зірвати презентацію і вільне розповсюдження книги «Хрещений тесть». У тому числі і шляхом спроб тиску на українське керівництво по офіційних каналах.

На запитання, чому він вибрав саме Україну для презентації своєї книги, Р.АЛІЄВ відповів наступне: «По-перше, з усіх колишніх радянських республік Україна справляє враження дійсно демократичної держави. По-друге, зараз саме в Україні казахська тема набуває значного суспільного резонансу, що дуже добре підготувало українського читача до сприйняття змісту моєї книги. Після прочитання книги багато що з того, що і як робили казахські власті, стане зрозумілішим українським читачам».

Як стверджують люди, що читали книгу Р.АЛІЄВА, офіційній Астані є чого бояться. Колишній зять Президента Казахстану, що довгий час розглядався як спадкоємець Н.НАЗАРБАЄВА, володіє величезною кількістю компромату на вище керівництво республіки і може істотно підмочити його репутацію.

Точної дати презентації книги в Україні автор не називає, проте допускає, що це може відбутися до кінця літа.

Довідка УНІАН. У травні 2007 року Р.АЛІЄВА було визнано винним у зловживанні владою і службовим становищем і у розкраданні державного майна. Суд засудив його до 20 років ув’язнення, проте відпустив під заставу. Р.АЛІЄВ стверджує, що кримінальна справа в Казахстані порушена у зв’язку з тим, що він мав намір висунути свою кандидатуру на президентських виборах. Р.АЛІЄВ звинувачує Н.НАЗАРБАЄВА, який перебуває при владі в Казахстані з 1989 року, в тому, що той узурпував владу в багатій нафтою республіці.

У червні 2007 року дочка Президента Казахстану Н.НАЗАРБАЄВА Даріга розлучилася з Р.АЛІЄВИМ.

У серпні 2007 року австрійський суд відмовив Казахстану у проханні видати Р.АЛІЄВА Казахстану, вирішивши, що той не може розраховувати на чесний процес в Казахстані.

Р.АЛІЄВ одержав політичний притулок в Австрії.