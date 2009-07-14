Литвин хоче закрити сесію сьогодні

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує сьогодні закрити IV сесію парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією спікер виступив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів.

Він також запропонував перед закриттям сесії розглянути законопроект про внесення змін до закону України «Про вибори Президента України», що передбачає скорочення виборчої кампанії зі 120 до 90 днів.

Також В.ЛИТВИН пропонує розглянути проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України, яке стосувалося підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, оскільки, як стверджує народний депутат України Станіслав АРЖЕВІТІН, цей документ був ухвалений з порушенням регламенту ВР.

В.ЛИТВИН вважає, що після розгляду цих питань мало б відбутися закриття нинішньої сесії ВР

Водночас остаточної домовленості на Погоджувальній раді з цього питання не досягнуто, представники фракцій розійшлися для проведення консультацій.