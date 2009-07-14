Тимошенко звернулася з проханням до опозиції

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО просить депутатів Верховної Ради, зокрема тих, що представляють опозицію, невідкладно ухвалити необхідні рішення для підготовки до проведення в Україні Євро-2012 і прозорих президентських виборів з передвиборчою кампанією протягом 90 днів.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прем`єра Марина СОРОКА, з таким проханням Ю.ТИМОШЕНКО звернулася сьогодні до народних депутатів.

«Прем`єр звертається до опозиції і всіх депутатів з проханням невідкладно схвалити рішення, які дали б можливість продовжити підготовку до Євро-2012 і провести наступні вибори Президента за прозорими правилами за 90 днів», - сказала М.СОРОКА, цитуючи заяву прем`єр-міністра.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що з повагою ставиться до ініціатив щодо підвищення соціальних стандартів, проте питання щодо їх зміни вимагає додаткового доопрацювання.

«Я з пошаною ставлюся до опозиції та її прагнення підвищити соціальні стандарти для громадян України. Це питання, як і кадрові зміни в уряді, буде обов`язково розглянуто, коли буде належним чином підготовлено», - йдеться у заяві прем`єр-міністра України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ВР о 16.00 мало розпочатися позачергове засідання, проте депутати від Партії регіонів заблокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи ухвалення закону про підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.