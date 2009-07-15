Тігіпко хоче розбавити собою трикутник Янукович-Ющенко-Тимошенко

Екс-радник прем`єр-міністра Сергій ТІГІПКО хоче стати Президентом України без підтримки жодної з політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

С.ТІГІПКО підкреслив, що відчуває в собі сили «самостійно попрацювати і повернутися в політику».

Також він вважає, що ту політичну конфігурацію, яка сьогодні є в Україні, «потрібно розбавити трохи». «Ось цей трикутник – Янукович-Ющенко-Тимошенко – сьогодні не спрацьовує, неефективний. Вони не борються з кризою, немає ніякої програми, але всі вони принципові», - сказав С.ТІГІПКО.

С.ТІГІПКО наголосив, що він сьогодні на жодні з політичних сил не розраховує. «А навіщо розраховувати на якісь політичні сили? Я не бачу сьогодні справжньої політичної партії. Всі партії – це напівбізнесформування, напівлідерські формування, які тримаються на бізнесово-олігархічному фінансуванні», - сказав він. На думку С.ТІГІПКА, «перш за все, орієнтуватися потрібно на інтереси простих людей».

У той же час, політик заявив, що має намір у майбутньому створити свою партію, і до 2015 року вона буде створена. «З часом буде і партія. Я робитиму партію, я зроблю її, але не в такому варіанті як всі – роблять партію з якоюсь ідеологією, але виходить КПРС. У нас всі партії – це КПРС старого зразка», - зазначив С.ТІГІПКО.

Він повідомив, що повернувся у політику надовго. «Кінцева точка, де я зможу провести середньостроковий фініш і підбиття підсумків, - це 2015 рік. Тоді я зможу зробити висновки: конкурентоспроможний я в політиці чи ні», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він додав: «Я припускаю, що я можу бути неконкурентоспроможним. Але сказати, що суспільство не таке, і що мене не хочуть бачити, я не можу, тому що суспільство завжди праве, у народу завжди є право на помилку».