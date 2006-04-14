Омельченко збирається йти до кінця

Міський голова Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО заявляє, що продовжить оскаржувати у судах результати виборів Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав сьогодні журналістам, що вважає свою позицію не боротьбою за посаду мера. «Це боротьба і позиція за правду. І вона не закінчилась, тому що сьогодні ще в установленому порядку подається апеляція в Апеляційний суд», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО і додав, що остаточні результати виборів уже будуть відомі, коли збереться на засідання новообрана Київська міська рада. Він зауважив: «Буде наступний апеляційний суд. Думаю, що це буде у понеділок. Два суди були Шевченківського району (два рішення Шевченківського райсуду - УНІАН), тому, відповідно, повинно бути два суди апеляційних».

На запитання, чому О.ОМЕЛЬЧЕНКО не захотів укласти мирову угоду із зареєстрованим на посаді Київського міського голови Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ для припинення розгляду справи у судовому порядку, він пояснив, що «гра... йшла за різними принципами: коли КЛИЧКО та ОМЕЛЬЧЕНКО грали за принципом шахів, то ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ грав за принципом карт міченої колоди».

Як повідомляв УНІАН, за остаточними даними МТВК, на виборах мера Києва 26 березня 2006 року за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО проголосували 457 тис. 887 виборців. За Віталія КЛИЧКА проголосували 341 тис. 249 виборців, за О.ОМЕЛЬЧЕНКА – 305 тис. 363 киян. Не підтримали жодного кандидата 73 тис. 937 виборців, що взяли участь у голосуванні.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО оскаржив результати виборів Київського міського голови.

10 квітня Шевченківський райсуд Києва відмовив у задоволенні адміністративного позову О.ОМЕЛЬЧЕНКА до Київської МТВК і третьої особи – Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – про визнання виборів недійсними.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО подав апеляцію на це рішення суду.

13 квітня Шевченківський райсуд за позовом О.ОМЕЛЬЧЕНКА заборонив Київській міській територіальній виборчій комісії проводити 14 квітня першу сесію новообраної Київради.

Того ж дня Колегія суддів палати з цивільних справ Апеляційного суду Києва залишила без задоволення апеляційну скаргу представників О.ОМЕЛЬЧЕНКА щодо визнання виборів мера столиці недійсними.