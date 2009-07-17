Регіонали з трьох зайців вбили лише півтора?

Політологи вважають, що фракція Партії регіонів блокувала роботу Верховної Ради України з метою власного піару, але ця акція спрацювала проти неї.

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного PR-групою Polittech. Група звернулась до вітчизняних політологів зі запитанням: “Чого добивалася і чого добилася Партія регіонів зривом роботи Верховної Ради?”.

Професор політології, директор Школи політичної аналітики при НаУКМА Олексій ГАРАНЬ вважає, що Партія регіонів мала декілька причин для блокування Верховної Ради.

“Є три причини, з приводу яких могло відбуватися блокування Верховної Ради. Перша причина є суто політтехнологічною. Тобто, спроба зіграти на соціальному популізмі. Другий момент - заблокувати кадрові перестановки в уряді. Третій момент – це розпочати і завершити тридцятиденний термін блокування парламенту, давши Президенту привід для розпуску Верховної Ради”, - сказав він.

На думку О.ГАРАНЯ, “регіонали” досягнули виконання другого завдання: заблоковано кадрові перестановки в уряді.

“Якщо говорити про соціальні гасла і соціальний популізм, то я не певен, що цієї мети було досягнуто. У медіа-просторі пролунало багато звинувачень на адресу Партії регіонів у тому, що вони займаються соціальним популізмом в умовах економічної кризи. Звичайно, що ядерна частина електорату «регіоналів» це схвалювала, але водночас це дало певні підстави ТИМОШЕНКО використовувати все це для того, щоб показувати деструктивність Партії регіонів”, - сказав експерт.

Він нагадав, що стосовно розпуску ВР Партія регіонів відкидала подібні звинувачення. О.ГАРАНЬ припустив, що варіант вироблення технології розпуску парламенту пророблявся, але зрештою Партія регіонів увімкнула «задній» хід.

У свою чергу, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА вважає, що Партія регіонів намагалася створити інформаційний привід для мобілізації власного електорату під виборчу кампанію Віктора ЯНУКОВИЧА. “Також це було свого роду превентивна міра, яка по задуму організаторів, мала б додати дивідендів. І у випадку, коли б уряд пішов на задоволення їх пропозицій, це мало б значний плюс”, - сказав він.

Разом із тим В.БАЛА вважає, що блокування фракцією Партії регіонів роботи ВР більше спрацювало проти неї. “Все це виглядало мало продуманим. Бракувало чітко виважених кроків і не було адекватного плану, як виходити із ситуації, що склалася. Тепер буде непросто пояснити виборцям, для чого ж організовувалося блокування роботи парламенту”, - переконаний експерт.

Заступник директора Могилянської школи журналістики Діана ДУЦИК також вважає, що “регіонали”, блокуючи роботу парламенту, намагалися показати, як вони дбають про інтереси простих громадян.

“Зрозуміло, що Партія регіонів прагне показати, як вона дбає про людей і хоче показати, що її опоненти, в даному випадку уряд, навпаки про людей не дбають. Проте ефективність методів, які для цього застосовуються, є доволі сумнівною. Ефективніше було б коли б вносилися альтернативні законопроекти і були спроби з їхнього боку переконати інші фракції в тому, що потрібно підтримати їх законопроекти, а не ініціативи БЮТ. Дійсно, можна було б показати, що Партія регіонів щось змогла. А блокування переходить у фарс. Декілька років Верховна Рада тільки тим і займається”, - сказала Д.ДУЦИК.

На її думку, в майбутньому ж соціальна тематика і надалі використовуватиметься, і не тільки «регіоналами». “Це та тема, яка безпосередньо торкається кожної окремої людини, і тому вона дуже благодатна під час виборчих кампаній”, - вважає експерт.

Директор центру “Соціополіс” Володимир ПОЛЯКОВ також переконаний, що Партія регіонів блокувала роботу ВР з метою власного піару.

“Партія регіонів намагалася перехопити певні ініціативи уряду, продемонструвавши, які вони захисники простого народу. З іншого боку, вони хотіли поставити перед урядом завідомо неможливі для виконання вимоги, тим самим дискредитувавши роботу Кабміну. Це всього лише піар-хід, таким чином можна вимагати підняття прожиткового мінімуму і до мільйона гривень”, - сказав експерт.

За його словами, у підсумку “регіонали” добилися того, що парламент виявився недієздатним. “Їхня акція скоріше спрацювала для них в мінус, оскільки люди і без цього злі на депутатів, що ті, не працюючи, отримують зарплати. І на цьому фоні таке блокування ще більше вплинуло на формування негативного іміджу парламенту і депутатів Партії регіонів зокрема”, - вважає В.ПОЛЯКОВ.

З попередніми експертами погоджується медіа-технолог PR-групи Polittech Ярослав МАКІТРА , який також переконаний, що блокуванням роботи парламенту Партія регіонів намагалася позиціонувати себе як політична сила, що бореться за добробут малозабезпечених верств населення. “Побічно це також була спроба зірвати роботу Ради, яка повинна була приймати урядові антикризові закони і врешті-решт заповнити вакансії в уряді, - додав він.

На думку Я.МАКІТРИ, якщо із другим завданням в цілому «регіонали» впорались, то першу ціль можна вважати цілком провальною, тому що медіа здебільшого різко негативно відреагували на чергове шоу в парламенті із нищенням робочого обладнання. “ЯНУКОВИЧУ відразу ж нагадали, як він, востаннє будучи прем’єром, знижував соціальні стандарти і не погоджувався на вимоги тодішньої опозиції про підняття прожиткового мінімуму і зарплати. Отримавши такий шквал негативу, який звісно ж вплинув на виборців, ПР відступила”, - сказав експерт.

Він припустив, що після відпусток «регіонали» продовжать всіма способами доводити, “як же вони турбуються про своїх виборців, при цьому продовжуватимуть платити мізерні зарплати (в порівнянні з іншими країнами) працівникам на своїх підприємствах, заробляючи при цьому мільйони”.