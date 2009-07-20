У Тимошенко шкодують, що олігархи не беруть приклад з уряду

Перший віце-прем`єр Олександр Турчинов вважає за необхідне не прогнозувати погіршення економічної ситуації, а протистояти йому.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

Перший віце-прем`єр наголосив, що, не зважаючи на "серйозні зменшення обсягів виробництва", уряд забезпечить своєчасну виплату пенсій, зарплат та стипендій.

"Ми забезпечуємо зменшення заборгованості перед працівниками на державних підприємствах, у тому числі зарплату шахтарям на державних шахтах, тощо. Уряд при цьому критикують", - сказав Турчинов.

"У той же час, у нас більшість підприємств приватизована, і, на жаль, у цих складних умовах власники підприємств, яких ми звикли називати олігархами, не беруть приклад з уряду", - зазначив він.

"Йде скорочення і робочих місць, йде скорочення зарплати, і тут, безумовно, є проблема. У той же час ми цивілізована країна, і коли б постало питання націоналізації, нас би ніхто не зрозумів", - вважає Турчинов.

"Хоча, там де власники не змогли впоратися з ситуацією, уряд змушений вже за їх згодою приймати рішення щодо входження держави у власність. Зокрема, йдеться про банківський сектор", - сказав він.

Також Турчинов висловив побажання, щоб Нацбанк "зайняв конкретну, жорстку позицію і проводив свою політику", яка б сприяла кредитуванню реальної економіки.

"Ми хотіли би, безумовно, більш тісно співпрацювати і допомагати Нацбанку...Нацбанк не може у цих умовах замикатися на власних проблемах", - сказав він.

Українська правда