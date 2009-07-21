Лукашенко: все, що пишуть в Росії про Білорусь, - це брехня повна

Білорусь і Росія завжди будуть разом, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з керівником Рахункової палати Росії Сергієм Степашиним , що відбулася у вівторок в Мінську . Останнім часом відносини двох держав загострювалися через суперечки навколо постачань до Росії молока і молочних продуктів з Білорусії "Хто б що не говорив, ми ніколи не підемо від Росії, як і Росія ніколи не піде від Білорусії", - заявив Лукашенко. "Все що пишуть в Росії про Білорусь, ви менше всього читайте, це брехня повна. Брешуть з будь-якого приводу", - сказав Лукашенко, звертаючись до Степашина. "Останнім часом антинародне лобі в Росії, та і у нас, активізувалося. Не знаю причини цього", - сказав білоруський лідер.

РИА Новости