Тимошенко до кінця тижня увіллє в Нафтогаз 18 млрд. "нецільових грошей"
НАК витратить куди треба...
Статутний фонд НАК «Нафтогаз України» буде збільшено на суму 18,6 млрд. грн. вже до кінця цього тижня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.
За її словами, на сьогоднішньому засіданні уряду були прийнято всі необхідні рішення для забезпечення збільшення статутного фонду компанії саме в ці терміни.
"Ми сьогодні відрегулювали всі деталі, всі процедури, і до кінця цього тижня вже буде внесено цей обсяг цінних паперів до статутного капіталу НАК "Нафтогазу" і потім ці цінні папери вийдуть на відкритий ринок", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Відповідаючи на питання, чи планується в результаті цієї процедури провести розрахунки за газ, одержаний Україною від "Газпрому" в липні цього року, прем`єр-міністр сказала: "Я думаю, що правильніше було б сказати, що збільшенням статутного капіталу "Нафтогазу" ми зміцнюємо фінансовий стан компанії, забезпечуємо її повну платоспроможність за всіма зобов`язаннями і робимо "Нафтогаз" такою компанією, яка може спокійно розраховуватися за всі свої зобов`язання".
Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що обсяг збільшення статутного капіталу буде спрямовано, зокрема, на виплату кредитів, на закачування газу й на "всі інші цілі, які фінансово перед собою ставить НАК".
"По суті, це гроші, які не мають цільового призначення, – це статутний капітал, і куди "Нафтогазу" треба буде їх витратити в першу чергу, на те вони й будуть витрачені", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 8 липня ц.р. Кабмін вирішив збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд. грн. за рахунок коштів стабілізаційного фонду, одержаних від реалізації облігацій внутрішньої державної позики.
НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.
НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.