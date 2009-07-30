Кравчук знає, хто є автором падіння гривні

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК закликає главу держави Віктора ЮЩЕНКА та всіх посадових кандидатів у Президенти не використовувати адмінресурсу і не вдаватися до дестабілізації на валютно-фінансовому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами Л.КРАВЧУКА, чергове падіння гривні, яке сьогодні відбувається, ставить під загрозу економічну стабілізацію, яка з`явилася протягом кількох останніх місяців.

Як сказав Л.КРАВЧУК, антикризові зусилля уряду дали певний результат, і сьогодні стабільно виплачуються соціальні виплати.

Він зауважив, що за оцінками експертів, сьогодні немає підстав для падіння національної валюти.

В той же час, додав Л.КРАВЧУК, спостерігається зовсім інша ситуація, і гривня знову падає.

Він вважає, що нинішнє падіння гривні має здебільшого політичний характер.

«У цього явища є автор, але конкретне прізвище я його назвати не можу. В той же час є людина, яка повинна навести лад в державі - це Віктор Андрійович ЮЩЕНКО», - сказав він.

Л.КРАВЧУК наголошує, що Президент має всі важелі, аби припинити спекуляції на валютно-фінансовому ринку.

«Я не повірю, що Президент не знає, хто є автором цього безладу», - сказав він.

Перший Президент вважає, що керівництво Національного банку повинно заявити, щоб на час підготовки до президентських виборів глава держави, уряд, інші посадові кандидати жодним чином не втручались в політику Нацбанку.

«Голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ має зробити цей крок заради стабільності валюти, подолання економічної кризи… Крім того, я закликаю Президента, всіх посадових кандидатів у Президенти не використовувати адмінресурсу і не вдаватися до економічних диверсій проти країни заради власних політичних амбіцій та зведення рахунків з політичними опонентами», - сказав Л.КРАВЧУК.