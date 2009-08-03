Тимошенко радіє, бо українські жінки - найкращі в світі

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала українську співачку ДЖАМАЛУ (Сусанну ДЖАМАЛАТДІНОВУ) з перемогою на міжнародному пісенному конкурсі молодих виконавців "Нова хвиля-2009", який відбувся у Юрмалі.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, у вітанні Ю.ТИМОШЕНКО йдеться: “Я дуже рада, що цією перемогою ти вкотре довела, що українські жінки і українські співачки найкращі у світі. Я пишаюся тим, що на небосхилі естради засяяла нова зірочка – це ти, Сусанна! Знаю, що це не перша твоя перемога, але впевнена, що найкращі твої здобуття ще попереду”.

“Перемога на пісенному конкурсі – це не лише твоє особисте досягнення, а й тріумф для всієї країни, яка всі ці дні вболівала за тебе. Перед тобою відкрився великий творчий шлях. Бажаю, щоб він був устелений новими яскравими зоряними перемогами. Ти та інші українські співаки Міла НІТІЧ та Владислав ЛЕВИЦЬКИЙ, які здобули п’яте та сьоме місця, вкотре довели, що українці, якщо за щось беруться, виконують це на п’ять з плюсом за п’ятибальною шкалою. Переконана, що й надалі все, що ми всі робитимемо для нашої Батьківщини, буде виконуватися на відмінно. Цілую та обіймаю тебе!”, – йдеться у вітальній телеграмі Ю.ТИМОШЕНКО.