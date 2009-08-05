Тимошенко заявляє, що не читає листи Ющенка

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не читає політичні листи Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, коментуючи звернення В.ЮЩЕНКА до уряду з вимогою врегулювати процедуру оформлення земельних ділянок.

«У мене немає часу читати всі ці політичні листи. Ми просто робимо свою справу і будемо підтримувати і життя в країні, і економіку на належному рівні. Саме тому я вважаю, що кожен повинен займатися своєю справою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.