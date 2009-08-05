Кабмін прийняв відставку Івченка з посади голови Держінвестицій

Уряд прийняв відставку Віктора ІВЧЕНКА з посади голови Державного агентства України з інвестицій та інновацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр Кабінету Міністрів України Петро КРУПКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня голова Державного агентства України з інвестицій та інновацій В. ІВЧЕНКО подав заяву про відставку.

За інформацією джерел, близьких до уряду, В.ІВЧЕНКО подав заяву про відставку, посилаючись на ч. 1 ст. 31 Закону “Про державну службу”, в якій вказана така підстава для відставки, як “принципова незгода з рішенням державного органу або посадовця, а також етичні перешкоди для перебування на державній службі...”.

В.ІВЧЕНКО очолював агентство з дня його створення в 2005 р.

Довідка УНІАН. Державне агентство України з інвестицій та інновацій створено в 2005 році. Агентство є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, роботу якого направляє й координує Кабінет міністрів України через міністра економіки України. До сфери управління Держінвестицій відносяться Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, Державне підприємство «Національний центр впровадження галузевих інноваційних програм», а також 13 регіональних центрів інноваційного розвитку і п`ять відділень.

Держінвестицій працює над створенням 10 національних інноваційних кластерів: «Нові машини» (Дніпропетровськ), «Нові матеріали» (Харків), «Біотехнології» (Львів), «Нові продукти харчування» (Київ і Київська область), «Нові технології природокористування» (Донецьк), «Інноваційна культура суспільства» (Київ), «Новітні силові установки й двигуни» (Запоріжжя), «Енергетика сталого розвитку» (Київ), "Транзитний потенціал України" (Одеса), "Технології інформаційного суспільства" (Київ).