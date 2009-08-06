Ющенку варто перечитати Третій універсал Центральної Ради?

Президент Віктор ЮЩЕНКО припускається помилки, намагаючись якимось чином прискорити створення в Україні єдиної помісної церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, “В.ЮЩЕНКО прагне поєднати в собі і главу держави, і великого, верховного жреця”. “Бо як іще можна пояснити, що на Великдень Президент роздає благодатний вогонь представникам усіх конфесій. Такого нема ніде у світі, в жодній країні, навіть в африканській цього немає. В Україні це є”, - зазначив К.БОНДАРЕНКО.

Президент В.ЮЩЕНКО, продовжив експерт, “втручається в церковні справи”, наполегливо займаючись тим, щоб “якимось чином сформувати помісну церкву”. К.БОНДАРЕНКО переконаний, що така церква має створюватися без втручання перших осіб держави, і нагадав, що “ще Третій універсал Центральної Ради відлучив церкву від держави”.

Експерт звернув увагу, що на початку минулого століття, коли Центральна Рада і УНР намагалися відновити незалежність України, їхні керівники також втручалися у справи церкви. “В.ЮЩЕНКО робить ті самі помилки – він втручається у церковні справи, хоча процес створення помісної церкви мав би відбуватися природнім шляхом без втручання державних чиновників в особі Президента. Нехай цей процес розтягнеться на кілька десятиліть, але він буде природнім, - сказав К.БОНДАРЕНКО. - Все те, що робиться волюнтаристськими методами, недовговічне”, - підкреслив він.