Ющенко: всі питання, які стосуються Зурабова, вирішені

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтверджує надання агремана на нового Надзвичайного і Повноважного Посла Росії в Україні.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в Одеській області.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна конструктивно налаштована у дипломатичних відносинах з Росією. Він повідомив, що українською стороною погоджено агреман на призначення нового Надзвичайного і Повноважного Посла Росії в Україні (Михайла ЗУРАБОВА – УНІАН).

«Всі питання, які стосуються призначення і перебування посла, вирішені. Я не бачу в цьому якихось проблем державного рівня», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що В.ЮЩЕНКО погодився з призначенням Михайла ЗУРАБОВА Надзвичайним і Повноважним Послом Російської Федерації в Україні і підписав агреман.

Призначення М.ЗУРАБОВА послом РФ в Україні було схвалено профільними комітетами Державної думи і Ради Федерації РФ наприкінці червня. Вже 26 червня Росія направила до України офіційний запит про отримання агремана для М.ЗУРАБОВА.

За негласними дипломатичними правилами, кандидатура посла в тій або іншій державі узгоджується не більш як 36 днів, причому в більшості випадків дипломат отримує агреман вже через 1-2 тижні. Проте з невідомих причин процедура схвалення Києвом кандидатури М.ЗУРАБОВА затягнулася.

Віктора ЧЕРНОМИРДІНА, який працював послом РФ в Україні з 2001 року, 11 червня було звільнено з посади і призначено радником Президента Росії.

М.ЗУРАБОВ з 1998-го по 1999 рік був радником Президента РФ, в 1999-2004 роках - головою правління Пенсійного фонду, а 9 березня 2004 року його було призначено міністром охорони здоров`я і соцрозвитку. М.ЗУРАБОВА відправлено у відставку з посади міністра 24 вересня 2007 року. Знову призначено радником Президента РФ 13 травня 2008 року.