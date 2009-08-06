Ющенко пояснив, чому відносини з Росією є стратегічними

Президент Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Україна налаштована на конструктивний розвиток відносин з Росією.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в Одеській області.

«На це є багато мотивів, починаючи з того, що Росія є однією з великих держав світу, де знаходиться унікальний ресурс, унікальні можливості, в тому числі для реалізації українських інтересів - і економічних, і політичних, і культурницьких. Тому для нас це є стратегічні відносини», - сказав Президент.

При цьому він підкреслив, що на таких принципах формується бачення Україною двосторонніх відносин з РФ, у тому числі і з найбільш чутливих питань.