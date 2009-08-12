Яценюк каже, що Ратушняк нападав і на депутатів, і на перехожих

Народний депутат, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК закликає усі політичні партії, громадські організації, усіх громадян України виступити проти ксенофобії, расизму і нацизму та звернутися до Генеральної прокуратури з вимогою порушити справу проти мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Про це йдеться у зверненні А.ЯЦЕНЮКА, переданому агентству УНІАН прес-службою “Фронту змін”.

Він наголошує, що зробить усе, аби “РАТУШНЯКА було покарано не за хуліганство, а за всі злочини, вчинені ним”. При цьому він нагадав, що вже звернувся з відповідною заявою до Генпрокуратури, МВС і СБУ.

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що “двометровий здоровань напав на 21-річну тендітну студентку, котра роздавала інформаційні буклети “Фронту змін”, і завдав їй тілесні ушкодження різного ступеня важкості”, “і зробив це на основі расистських поглядів, про що сам відкрито зізнався в ЗМІ”.

Як наголосив А.ЯЦЕНЮК, волонтерка - “далеко не перша жертва закарпатського злочинця у владі”. “Він нападав на чиновників, політиків, депутатів, шанованих у суспільстві людей, просто перехожих. Усе сходило йому з рук”, - зазначив він.

За його словами, немало “злочинів місцевих князьків у всій Україні залишаються незафіксованими”. Він додав: “Тих же нечастих випадках, коли справа доходить до публічного розголосу, високопоставлені злочинці легко уникають правосуддя, ховаючись у країні або за кордоном”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “місцеві князьки є частиною олігархічних кланів, що засідають у Верховній Раді”. “Олігархічному уряду вони забезпечують підтримку на виборах у своїх регіонах (адмінресурс), а натомість – отримують політичний «дах» для сваволі на довірених їм територіях – в областях, містах, селах. Цей «дах» дає ратушнякам і лозінським змогу влаштовувати полювання на селян, проповідувати нацизм і переслідувати інакодумців”, - йдеться у зверненні.

За словами лідера “Фронту змін”, “батько нового українського феодалізму – колишній прем`єр-міністр України, лідер партії «Громада», «господар» Дніпропетровської області ЛАЗАРЕНКО, який нині сидить в американській в`язниці”. За його словами, “і РАТУШНЯК, і ЛОЗІНСЬКИЙ починали політичну кар`єру з лазаренківської «Громади».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “ні ТИМОШЕНКО, ні ЯНУКОВИЧ не виступили проти дій РАТУШНЯКА”, а “реакція Президента ЮЩЕНКА була млявою й неадекватною”. “Це прямо вказує на те, що місцеві князьки є частиною державної машини влади”, - сказано у звернені.

Як вважає А.ЯЦЕНЮК, проти С.РАТУШНЯКА має бути порушена кримінальна справа не тільки за хуліганство і перевищення службових повноважень, але і “завдання тілесних ушкоджень середньої важкості (ст. 122), перешкоджання законній діяльності громадської організації (ст. 170), розпалювання міжнаціональної ворожнечі у поєднанні з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинене посадовою особою (ст. 161 ч. 2)”. “С.РАТУШНЯК порушив п`ять статей Кримінального кодексу й повинен нести за це відповідальність”, - йдеться у зверненні.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що “діяльність РАТУШНЯКА і йому подібних – це поглиблення розколу України, це – шлях до знищення держави”. Він нагадав, що “Україна – багатонаціональна, полікультурна і багатоконфесійна країна”, і в цьому “її стратегічний ресурс, а не слабкість”.

Звертаючись “до всіх жителів Закарпаття – українців і росіян, угорців і словаків, ромів і євреїв”, А.ЯЦЕНЮК закликав не боятися. Він сказав: “Давайте разом покажемо РАТУШНЯКУ і його покровителям у Києві, що їхній час закінчився!”.