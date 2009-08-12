Журналіст заявляє про погрози фізичної розправи

Журналіст тижневика "Лохвицький край" (Полтавська область) 33-річний Сергій НІКОНОВ заявляє про погрози фізичної розправи на свою адресу з боку голови Лохвицької районної ради Володимира БОРИСЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив сам С.НІКОНОВ.

За його словами, відповідне звернення він передав до органів МВС, СБУ і прокуратури області.

Зокрема, у своїй заяві С.НІКОНОВ пояснив, що отримав від головного редактора завдання розслідувати будівництво об`єкту в селі Млини на березі річки Сула.

Приводом для журналістського розслідування стали скарги місцевих жителів про те, що через будівельні роботи на березі вода у річці стала каламутною і вони не можуть купатися.

Свої спостереження С.НІКОНОВ виклав у статті "На березі Сули буде житловий будинок", в якій розповів, що господарем маєтку, що будується, буде В.БОРИСЕНКО, після чого почув від нього погрози фізичної розправи.

Як доказ погроз С.НІКОНОВ додав до заяви диктофонний аудіозапис з погрозами В.БОРИСЕНКА, в яких містилися обіцянка відрубати голову і нецензурні висловлювання.

«Значить, я от по-людськи кажу: значить, якщо ти про мене хоч слово де-небудь напишеш, повірте мені, 100 або 500 доларів знайду завжди. Я відкручу голову не ... робити. Попереджаю. Це не як голова районної ради. Як БОРИСЕНКО. Якщо ти про мене як про БОРИСЕНКА щось напишеш, голову відкручу одразу. Набридло жити - давай. Повір: у мене вистачить влади, розуму і грошей це зробити», - таку розшифровку запису розмови оприлюднив у ЗМІ начальник Головного управління інформаційної і внутрішньої політики Полтавської облдержадміністрації Олег ПУСТОВГАР.

Крім того, у прес-анонсі, розповсюдженому серед полтавських ЗМІ, йдеться про те, що деталі розмови В.БОРИСЕНКА з С.НІКОНОВИМ журналісти зможуть дізнатися у п`ятницю, 14 серпня, на прес-конференції. На заході прозвучить диктофонний запис діалогу.

Сам В.БОРИСЕНКО в інтерв`ю УНІАН заявив, що не погрожував журналістові і не застосовував щодо нього будь-яких нецензурних висловлювань.

«До речі. Сьогодні з ранку ми з ним у присутності СБУ зустрічалися. Поговорили. Він обіцяв дати мені прослухати цей запис, але так і не приніс. Що на тому записі у нього, мені невідомо. І взагалі, мені незрозуміло, звідки виник його скандал. Наші дороги з ним донині не перетиналися», - сказав В.БОРИСЕНКО.

Начальник ГУ МВС у Полтавській області Михайло ЦИМБАЛЮК повідомив журналістів, що взяв під особистий контроль згадану заяву С.НІКОНОВА.

Щотижнева газета "Лохвицький край" виходить раз на тиждень, по четвергах.