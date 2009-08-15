Литвин знає, яка подія мала б стати великим святом українського народу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сьогодні у Тернопільській області взяв участь у заходах з нагоди відзначення 360-річчя Зборівської битви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, виступаючи на народному вічі «Боже Великий Єдиний, нам Україну храни», В.ЛИТВИН заявив: «Я переконаний, що ця подія мала б стати – не формально, а по суті, великим святом всього українського народу. Адже саме тут багато десятиріч тому було закладено надійні підвалини України як держави. Сьогодні як ніколи ми повинні повертатися до наших першовитоків, наших джерел, перейматися гордістю за наших попередників, наснажуватися надією і прагненням жити і працювати в ім`я утвердження держави».

В.ЛИТВИН наголосив, що водночас необхідно виносити уроки з нашого минулого, які, за його словами, «полягають у тому, що завжди треба на перше місце ставити загальносуспільне, народне». У цьому контексті голова ВР згадав слова Богдана Хмельницького, який у той період сказав: «спочатку я воював за образу, а тепер воюю за нашу віру, за Україну, за наш народ».

Другий урок, на думку В.ЛИТВИНА, полягає у необхідності покладатися на власні сили, власну гідність. «Я впевнений, що знамена, які ми бачимо на сьогоднішньому святі і які уособлюють, віддзеркалюють різних політичних провідників України, дозволяють нам говорити, що якщо ми на перше місце будемо ставити те, що нас не роз`єднує, а об`єднує, в Україні все буде добре», - сказав він.

Ще один урок, вважає голова парламенту, полягає у тому, що «за наші перемоги і досягнення ми повинні отримувати належне». «Коли ми будемо бачити нашу історію в її протяжності і говоритимемо не лише про наші болі та поразки, а пам`ятатимемо про нашу велику звитягу, то доведемо: у нас є українська порода, те, що вирізняє нас серед усіх країн і народів», - сказав В.ЛИТВИН. За його словами, необхідно жити не виключно минулим, а брати його як дороговказ для майбутнього.

«Відчуття відповідальності, необхідності внеску кожного в утворення української держави дозволить нам перейти у нову якість державного будівництва, утвердження України не лише за атрибутами, а по суті, за її внутрішнім змістом і наповненням, щоб кожен з нас завжди і всюди з гордістю говорив, що він є громадянином великої держави, ім`я якої – Україна», - зазначив він.