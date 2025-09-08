Екіпаж не постраждав, але техніка зазнала значних пошкоджень.

У Росії спробували приховати втрату вертольота Мі-8МТВ-5М. Аварія сталася ще в січні 2025 року. Деталі інциденту розкрив військовий аналітик Duke BG на своїй сторінці в соцмережі X.

Він опублікував закрите листування, в якому міститься інформація про аварію Мі-8МТВ-5М. Відомо, що вона сталася 21 січня у Воронезькій області.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вертоліт перебував у польоті близько півтори години, а потім його почало відхиляти вліво. У листуванні йдеться про те, що екіпаж не постраждав, але техніка зазнала значних пошкоджень і була виведена з експлуатації.

"Під час виконання польоту при швидкості 220 км/год на висоті 200 метрів почалося обертання вертольота в лівий бік... Обертання вліво тривало до посадки на майданчик, унаслідок чого повітряне судно отримало пошкодження", - йдеться у звіті екіпажу.

Мі-8МТВ-5М - довідка УНІАН

Мі-8МТВ-5М є модифікованою версією радянського вертольота Мі-8. Він здатний виконувати різні бойові завдання.

Сучасна версія гелікоптера вирізняється наявністю багатофункціонального дисплея, цифрового автопілота, сучасного комплексу зв'язку та допоміжної силової установки. Дослідно-конструкторські роботи щодо модернізованого гелікоптера Мі-8МТВ-5М було завершено 2021 року.

РФ уперше підняла в небо "імпортозаміщений" вертоліт "Ансат"

Раніше холдинг "Вертольоти Росії" вперше підняв у повітря легкий багатоцільовий "Ансат" в "імпортозаміщеній" версії, яка вирізняється наявністю російських двигунів ВК-650В. Тривалість польоту становила шість хвилин.

Відомо, що екіпаж провів оцінку стійкості та керованості машини. Було перевірено працездатність обладнання та основних систем вертольота.

