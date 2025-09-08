Леся Лещенко

За словами глави МЗС Угорщини, Трамп не посилав їм подібних сигналів.

Будапешт не отримував повідомлень від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з вимогою припинити закупівлю російської нафти. Як пише угорське видання Telex, про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час програми "Година воїнів".

"Такого повідомлення не було. Навіть подібного", – сказав міністр.

Він додав, що, на його думку, існують дві групи європейських держав. Перша ображає росіян, однак таємно купує у них нафту, через азійських посередників. А друга – це Угорщина та Словаччина, які купують російську нафту відкрито.

Відео дня

Санкції проти енергетичної галузі РФ – що відомо

Нагадаємо, що днями ЗМІ повідомляли про те, що Трамп у телефонній розмові сказав європейським лідерам, що Європа повинна припинити купувати російську нафту. Адже лише за один рік Росія отримала 1,1 мільярда євро від продажу пального до ЄС.

Також в розмові з європейськими лідерами Трамп сказав, що країнам ЄС потрібно чинити більший економічний тиск на Китай через його фінансову підтримку російських воєнних зусиль.

Окрім того, про посилення європейських санкцій та відмову від купівлі нафти в Росії почали публічно говорити американські урядовці. Зокрема, сказав про це міністр енергетики США Кріс Райт. За його словами, після такого кроку ЄС більш агресивними в питанні санкцій проти Росії стануть і США.

Раніше посилити санкційний тиск проти енергетичного сектору Росії закликав європейців і міністр фінансів США Скотт Бессент. Він говорив, що подальші вторинні санкції і тарифи для країн, які купують російську нафту, призведуть до колапсу російської економіки.

Вас також можуть зацікавити новини: