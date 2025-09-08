Одинадцятому поколінню годинників приписують значно яскравіший дисплей.

Марк Гурман з Bloomberg продовжує ділитися інсайдами щодо прийдешніх новинок Apple. За його даними, ключовим поліпшенням у смарт-годиннику Apple Watch Series 11 стане значно яскравіший дисплей.

Повідомляється, що пікова яскравість дисплея Watch Series 11 досягне 2000 ніт, що перевершить показники 1,96-дюймового Watch Series 10. Крім того, Apple змінить забарвлення і запропонує нові ремінці, але дизайн залишиться точно таким же.

За словами Гурмана, Apple вважає ювілейні Series 10 великим апгрейдом Apple Watch, тому від Series 11 багато чого чекати не варто. Крім поліпшеного дисплея, встановлять сучасніший чипсет S11, а в пару до нього модем MediaTek з підтримкою 5G RedCap. Функція моніторингу артеріального тиску для виявлення гіпертонії поки залишається під питанням.

Що стосується більш просунутої моделі, Apple Watch Ultra 3, яка прийде на зміну Apple Watch Ultra 2, то вона, крім яскравішого дисплея, збереже 49-міліметровий корпус та преміальний титановий дизайн, але отримає нові функції здоров'я і супутниковий зв'язок.

З чуток, разом із Series 11 і Ultra 3 компанія представить нове покоління Watch SE 3. Їм приписують перехід від алюмінієвого корпусу до пластикового, за рахунок чого ціна знизиться з 249 до 199 доларів.

Нагадаємо, презентація Apple "Awe Dropping" стартує у вівторок, 9 вересня, о 20:00 за київським часом. Згідно з чутками і витоками, що циркулюють у мережі, це буде найцікавіша серія iPhone за довгий час.

У розробці в Apple знаходяться й інші продукти, які можуть бути анонсовані як у вересні, так і пізніше у 2025-му. Зокрема, AirTag 2, новий Apple TV 4K та M5 Apple Vision Pro.

