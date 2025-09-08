Залишки ракети "Іскандер", якою росіяни влучили в будівлю уряду / колаж УНІАН, фото Катаріна Матернова, ДСНС

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова показала залишки російської ракети "Іскандер", яка влучила в будівлю уряду в Києві. Фото з коментарем вона виклала на своїй Facebook-сторіці, та зазначила, що побувала безпосередньо на місці влучання.

Матернова повідомила, що зранку 8 вересня відвідала Кабінет Міністрів у Києві разом з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та іншими міністрами. Вони пройшлися по поверхах, які постраждали від удару ракети.

"У повітрі все ще висів густий запах диму. Я бачила це на власні очі: Путін точно знає, що робить. Балістична ракета "Іскандер", яка влучила в Кабінет Міністрів, була спрямована прямо туди — у серце українського уряду. Нам показали значні залишки самої ракети. І безліч осколків від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер", - написала Матернова.

Відео дня

За її словами, в даху будівлі залишилася діра від прямого влучання.

"Тільки завдяки тому, що ракета не здетонувала повністю, вся будівля не перетворилася на руїни. І завдяки швидким діям українських рятувальних служб вогонь було локалізовано на трьох поверхах, перш ніж він поглинув решту будівлі", - зазначила посолка.

Фото Наслідки удару РФ по будівлі Кабміну 08 вересня 2025
Фото Наслідки удару РФ по будівлі Кабміну 08 вересня 2025
Фото Наслідки удару РФ по будівлі Кабміну 08 вересня 2025
Фото Наслідки удару РФ по будівлі Кабміну 08 вересня 2025
Фото Наслідки удару РФ по будівлі Кабміну 08 вересня 2025

Вона зауважила, що й минулої ночі ще три теплові електростанції в Україні отримали серйозні пошкодження через російську чергову атаку. 

"Трипільська електростанція, яка забезпечує теплом щонайменше третину киян, знову постраждала. Прем'єр-міністерка України мала рацію, коли сказала, що почалася нова фаза війни: Путін навмисно атакує життєво важливі артерії країни – її уряд, її енергетику, її народ", - підкреслила Матернова.

Вона закликає союзників активізуватися та значно посилити тиск на Росію, дати Україні потрібне для захисту свого неба: "Будь-що інше лише підштовхне Кремль до продовження вбивств".

Удар РФ 7 вересня - наслідки

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня російська армія атакувала Україну рекордною кількістю засобів повітряного нападу. Згідно з останніми даними українських Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 7 вересня росіяни здійснили атаку 823 засобами повітряного нападу. Зокрема, застосували 810 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів, а також запустили 9 крилатих ракет "Іскандер-К", 4 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23". Силам оборони України вдалося збити/придушити 751 безпілотник та 4 ракети "Іскандер-К".

За результатами атаки зафіксовано влучання 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, а падіння збитих (уламків) - на 8 локаціях.

На ранок після атаки стало відомо, що внаслідок атаки є руйнування будівлі Кабінету міністрів України, що в самому центрі столиці.

Колишній офіцер повітряних сил, заступник Генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський пояснює, що чим більше ударних дронів запущено під час атаки, тим вище ефективність від застосування в ній крилатих ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: