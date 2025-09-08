Ракета з касетним боєприпасом повністю не здетонувала.

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова показала залишки російської ракети "Іскандер", яка влучила в будівлю уряду в Києві. Фото з коментарем вона виклала на своїй Facebook-сторіці, та зазначила, що побувала безпосередньо на місці влучання.

Матернова повідомила, що зранку 8 вересня відвідала Кабінет Міністрів у Києві разом з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та іншими міністрами. Вони пройшлися по поверхах, які постраждали від удару ракети.

"У повітрі все ще висів густий запах диму. Я бачила це на власні очі: Путін точно знає, що робить. Балістична ракета "Іскандер", яка влучила в Кабінет Міністрів, була спрямована прямо туди — у серце українського уряду. Нам показали значні залишки самої ракети. І безліч осколків від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер", - написала Матернова.

За її словами, в даху будівлі залишилася діра від прямого влучання.

"Тільки завдяки тому, що ракета не здетонувала повністю, вся будівля не перетворилася на руїни. І завдяки швидким діям українських рятувальних служб вогонь було локалізовано на трьох поверхах, перш ніж він поглинув решту будівлі", - зазначила посолка.

Вона зауважила, що й минулої ночі ще три теплові електростанції в Україні отримали серйозні пошкодження через російську чергову атаку.

"Трипільська електростанція, яка забезпечує теплом щонайменше третину киян, знову постраждала. Прем'єр-міністерка України мала рацію, коли сказала, що почалася нова фаза війни: Путін навмисно атакує життєво важливі артерії країни – її уряд, її енергетику, її народ", - підкреслила Матернова.

Вона закликає союзників активізуватися та значно посилити тиск на Росію, дати Україні потрібне для захисту свого неба: "Будь-що інше лише підштовхне Кремль до продовження вбивств".

Удар РФ 7 вересня - наслідки

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня російська армія атакувала Україну рекордною кількістю засобів повітряного нападу. Згідно з останніми даними українських Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 7 вересня росіяни здійснили атаку 823 засобами повітряного нападу. Зокрема, застосували 810 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів, а також запустили 9 крилатих ракет "Іскандер-К", 4 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23". Силам оборони України вдалося збити/придушити 751 безпілотник та 4 ракети "Іскандер-К".

За результатами атаки зафіксовано влучання 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, а падіння збитих (уламків) - на 8 локаціях.

На ранок після атаки стало відомо, що внаслідок атаки є руйнування будівлі Кабінету міністрів України, що в самому центрі столиці.

Колишній офіцер повітряних сил, заступник Генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський пояснює, що чим більше ударних дронів запущено під час атаки, тим вище ефективність від застосування в ній крилатих ракет.

