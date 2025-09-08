Береніка II була дружиною і дружиною Птолемея III, який правив Єгиптом з 246 до 221 року до н. е.

Археологи виявили в Єрусалимі рідкісну мініатюрну золоту монету із зображенням єгипетської цариці Береніки II, датовану періодом правління її чоловіка, третього правителя Птолемеївського царства в Єгипті. Про це пише Live Science.

Зазначається, що Птолемеї - македонська царська династія, заснована одним із полководців Олександра Македонського, Птолемеєм I Сотером, в елліністичний період Єгипту (близько 323-30 рр. до н. е.).

За даними Ізраїльського управління старожитностей (IAA), яке виявило знахідку в Єрусалимі, монету, ймовірно, було викарбувано в Олександрії 2270 років тому. Можливо, вона входила до колекції монет, подарованих солдатам, які повернулися з Третьої Сирійської війни (246-241 рр. до н.е.) - конфлікту між Птолемеївським царством у Єгипті та імперією Селевкідів у Сирії.

Відео дня

"Це чудова монета. За останні 100 років ми знайшли всього 17 таких монет", - сказав Роберт Кул, голова відділу нумізматики IAA.

Важливо, що з цих монет ця - перша, знайдена за межами Єгипту і під час організованих розкопок. Її було виявлено в Місті Давида, археологічній пам'ятці в Східному Єрусалимі, який вважається центром стародавнього поселення міста.

Рівка Ленглер, яка два роки веде розкопки на ділянці, відомій як парковка Гіваті, помітила монету, просіваючи землю. Вона розповіла в заяві:

"Я просіювала землю, коли раптово побачила щось блискуче. Спочатку я не могла повірити своїм очам, але вже за кілька секунд я з ентузіазмом бігла по місцю розкопок".

Цікаво, що на одному боці монети зображено портрет цариці Береніки II в тіарі, вуалі та намисті. На іншій стороні монети, що зображає ріг достатку і дві зірки, знаходиться давньогрецький напис "Basileisses", що означає "цариці".

Береніка II була дружиною і дружиною Птолемея III, який правив Єгиптом із 246 до 221 року до н.е., однак напис на монеті дає змогу припустити, що вона, можливо, була самостійним правителем, ідеться в заяві.

"Вона була царицею області, яка називалася Кіріньяка, нині на сході Лівії. Коли вона вийшла заміж за свого кузена Птолемея III, ця область стала частиною цієї великої, дуже важливої і багатої елліністичної держави. Коли її чоловік, Птолемей III, вторгся в Сирію, вона стала регенткою Єгипту", - пояснив Кул.

Зазначається, що зображення цариць династії Птолемеїв іноді з'являлися на монетах, одним із відомих прикладів є Клеопатра VII (відома просто як Клеопатра), дочка Птолемея XII. Однак нова знахідка, як і раніше, виділяється як одна з найдавніших подібних монет і свідчить про те, що цариця Береніка II володіла великою політичною владою або впливом, йдеться в заяві.

За словами вчених, незрозуміло, як монета опинилася в Єрусалимі, але її знахідка там вказує на те, що стародавнє місто швидко відновлювалося після зруйнування Першого Храму в 586 або 587 році до н.е., коли вавилонський цар Навуходоносор II взяв в облогу Єрусалим.

"Досі серед учених переважала думка, що [після облоги] Єрусалим був невеликим, віддаленим, бідним на ресурси містом", - сказав Іфтах Шальов, археолог Інституту археології та археології, один із керівників розкопок.

Він стверджує, що Єрусалим почав відновлюватися вже в перський період [586-333 рр. до н. е.] і посилився за правління Птолемеїв.

"Еліта Єрусалима, ймовірно, підтримувала зв'язки з правлячою елітою Єгипту. Золота монета, яку ми тут знайшли... говорить нам про те, що Єрусалим був важливим містом", - додав Юваль Гадот, професор археології Тель-Авівського університету і керівник розкопок.

Новини археології

Археологи виявили в Албанії значну римську похоронну камеру, датовану III-IV століттями н. е. - першу у своєму роді, знайдену в цій балканській країні, що колись входила до складу Римської імперії.

Вас також можуть зацікавити новини: