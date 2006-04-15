Вітренко та Богословська судитимуться з ЦВК у прямому ефірі...

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України задовольнила клопотання партії «Віче», блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» і блоку Юрія Кармазіна про дозвіл на пряму трансляцію та відеозйомку судового процесу за позовом цих політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі в суді оголошено годинну перерву.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 12.00 Вищий адміністративний суд України розпочав розгляд позову лідерів блоків «Народна опозиція» Наталії ВІТРЕНКО та Юрія КАРМАЗІНА щодо протиправних дій Центральної виборчої комісії України в частині встановлення результатів виборів народних депутатів України. Як третя особа у цьому позові виступає партія «Віче».