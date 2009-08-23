Президент закликає всіх українців вшанувати Державний прапор

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає усіх українців вшанувати сьогодні Державний прапор України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистій церемонії підняття Державного прапора України на площі Конституції поблизу Маріїнського палацу у Києві.

«Я закликаю кожного з вас, у якій би країні ви не жили, в ці урочисті дні вивісити національний прапор на своїй оселі. Нехай кожен із нас підніме національний прапор і дасть маленький синьо-жовтий прапорець у ручку своїй дитині. Нехай весь світ побачить, що ми єдина сила і могутня держава», - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО привітав усіх громадян України з Днем Державного прапора. За його словами, цей день нерозривно пов’язаний із завтрашнім святом – Днем Незалежності України. «У цьому поєднанні органічний зв’язок між державою, її символами, народом як творцем історії», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що сьогодні на площі Конституції у Києві започатковується нова традиція – відтепер щороку цього дня на цій площі підніматиметься Державний прапор України. Також одночасно державні прапори будуть урочисто підніматись у кожному місті, районному центрі, селі України.

«Піднімаючи стяг над Києвом, вшановуємо усі прапори в межах міст, земель, усі історичні знамена, які символізували нашу націю у різні часи», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що княжий тризуб і жовто-блакитний прапор тисячу років супроводжували українську націю у різні часи її життя. Прапори, що майоріли над Україною наприкінці 80-90-х років, засвідчили про те, що Україна відроджується, здобуваючи свободу, і крах тоталітарної імперії став неминучим. Барви прапору поєднують символіку України з символікою Європейської Співдружності.

«Наш прапор – це прапор нашої свободи, перемоги, культури, мови, традицій», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Стенограма виступу на Офіційному сайті