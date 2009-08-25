У Міноборони кажуть, що Росія хоче скомпрометувати українську армію

У Міністерстві оборони України вкотре заперечили участь українських військовослужбовців у збройному конфлікті в Південній Осетії у серпні 2008 року та розцінюють чергову заяву російської сторони з приводу цього як спробу скомпрометувати Збройні сили України.

Про це в ефірі “5-го каналу” заявив начальник Управління прес-служби Міністерства оборони України Ігор ХАЛЯВІНСЬКИЙ, який спростував оприлюднену 24 серпня заяву Слідчого комітету при прокуратурі Російської Федерації про те, що на боці грузинських збройних формувань у грузино-російському конфлікті в серпні 2008 року брали участь військовослужбовці регулярних військових підрозділів Міністерства оборони України.

“Всі наші роз`яснення ми дали рік тому, коли була розгорнута ця шумна інформаційна кампанія проти України, проти її Збройних сил. Нікого, крім військовослужбовців, які брали участь у планових навчаннях і які були згорнуті одразу ж після початку цих дій – і були вони повернуті одразу ж терміново в Україну – нікого на території Грузії не знаходилося. І це можна розцінити як чергову кампанію проти України та її Збройних сил”, - наголосив І.ХАЛЯВІНСЬКИЙ.

У свою чергу, начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України Сергій КУЗЬМІН також заявив, що “українські військовослужбовці не брали участі у так званій “п`ятиденній війні” у Грузії рік тому”.

Нинішню заяву росіян представник Генштабу ЗСУ назвав “пропагандою”.

Як повідомлялося, учора, 24 серпня, Слідчий комітет при прокуратурі Російської Федерації заявив, що “на боці грузинських збройних формувань у збройній агресії стосовно Республіки Південна Осетія брали участь військовослужбовці регулярних військових підрозділів Міністерства оборони України, а також не менш як 200 членів УНА-УНСО”.

У заяві також зазначається, що “для з`ясування всіх обставин участі представників української націоналістичної організації УНА-УНСО і представників Збройних сил України на боці грузинських збройних формувань СКП РФ направив відповідний запит про правову допомогу до компетентних органів України, відповідь на який, з вини української сторони, досі не одержано”.