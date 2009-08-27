Новий інцидент із Чорноморським флотом

Моряки Чорноморського флоту РФ затримали на території своєї військової частини у Севастополі українських судових виконавців.

Як повідомляє прес-служба ЧФ, в середу на територію військової частини ЧФ РФ "незаконно проникла група невідомих громадян, які згодом представилися як судові виконавці державної виконавчої служби Севастополя". Згідно з повідомленням, вони "вимагали від військовослужбовців, які знаходяться на об`єкті, передати створний знак в районі Херсонеського маяка у власність України" і пред`явили рішення Господарського суду Севастополя.

Судових виконавців і понятих затримали, а згодом передали начальнику Севастопольського Управління МВС, звинувативши у свідомому порушенні міжнародних договорів та українського законодавства, незаконному проникненні на об`єкт, що охороняється, та створенні загрози для життя понятих, яких залучили для проведення виконавчих дій.

Командування Чорноморського флоту попереджає, що "відповідальність за можливі трагічні наслідки подібних інцидентів повністю лягає на організаторів провокацій", цитує повідомлення Українська правда.

Начальник юридичної служби флоту повідомив судовим виконавцям, що "на території військових формувань діє законодавство РФ", а виконавчі дії за рішенням Господарського суду Севастополя суперечать базовим угодам щодо ЧФ, тому питання про майновий статус створного знаку вирішуватися на міжурядовому рівні.