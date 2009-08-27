Янукович знову ляпнув

Лідер ПР переплутав Чорногорію з Косово Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про нагальність відпрацювання і запровадження нових правил та підходів у міжнародних відносинах з метою якнайшвидшого та ефективного вирішення наявних конфліктних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи робитиме він кроки до визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії, якщо стане Президентом України, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що ще минулого року висловив свою позицію щодо цього питання (тоді В.ЯНУКОВИЧ виступив на підтримку позиції Росії та заявив, що це ж повинна зробити й Україна – УНІАН).

«Це наша реакція була на рішення по Чорногорії…», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, але одразу ж після підказки прес-секретаря виправив свої слова, уточнивши, що, звичайно, йдеться не про Чорногорію, а про Косово. «Я вибачаюсь», - сказав у зв’язку з цим лідер Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ також пояснив, що його політична сила минулого року виступила з такою позицією щодо Південної Осетії та Абхазії із застереженням, що політики подвійних стандартів не повинно бути у міжнародних відносинах і що підходи до територій із “замороженими конфліктами” мають бути однаковими для всіх.

«Якщо робити виключення, тоді треба змінювати всі міжнародні стандарти», - зазначив він, уточнивши, що для цього існують міжнародні інституції, зокрема ООН.

«Коли я казав про це, я казав у порівнянні з Косово. Що нам залишалося тоді робити - визнати тоді незалежність Осетії і Абхазії», - зауважив лідер Партії регіонів.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, на сучасному етапі ситуація у світі змінилася так, що зараз актуально постало питання про відпрацювання нових правил, світових міжнародних стандартів.

«Моя позиція не змінилася. Я вважаю, що затягувати з цим питанням не можна, адже це призведе лише до загострення конфліктів і, безумовно, до страждання людей», - резюмував лідер Партії регіонів.