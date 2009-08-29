Ющенко думає, що шахтарі втрачають 259 грн. на тонні через Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що уряд України повинен провести системну і послідовну реформу вугільної галузі. На цьому Глава держави наголосив сьогодні під час урочистостей з нагоди Дня шахтаря у Луганську, повідомляє президентська прес-служба.

«Уряд повинен мати генеральний план ефективного реформування вугільної галузі.... Глибоко переконаний: не обіцянки потрібні шахтарям, не піар, не фанфари, а напружена, ефективна та професійна праця – влади з однієї сторони і працівників галузі – з іншої», – сказав В. ЮЩЕНКО.

Президент нагадав, що за його наполяганням була прийнята концепція реформування вугільної галузі, однак уряд у цьому питанні далі не рухається.

«На жаль, на цьому все зупинилося. На сьогодні плану реформування галузі, державної програми не існує, плану дій на 2009 рік не існує. Коли ми говоримо про сьогоднішні актуальні питання вугільної галузі – на столі повинен бути ясний план дій», – наголосив Президент.

За словами В. ЮЩЕНКА, вугільна галузь залишається найбільш нереформованою сферою економіки України. «При цьому уряд ніби навмисне стримує проведення невідкладних заходів, яких так потребує галузь», - зауважив Глава держави.

В.ЮЩЕНКО, серед іншого, відзначив, що «через адміністративні рішення уряду» вугілля, собівартість якого цього року склала 705 грн. за тонну, на ринку продається за ціною 446 грн.

Президент наголосив, що сьогодні із 143 підприємств вугільної галузі збитково працюють 93%. «Єдиний шанс дати прогрес цій галузі, підвищити статус професії шахтаря – це глибока її реформа», – підкреслив він.

Глава держави зауважив, що сусідні країни – Польща та Росія – мають приклади успішних реформ, які дозволили вугільній промисловості розвиватися.

Президент констатував, що вугільна галузь залишається головним споживачем бюджетних коштів, а весь її дохід спрямовується фактично лише на зарплату; майже нічого не вкладається у розвиток і реформування виробництва, інвестиційне переобладнання, переснащення шахт не проводиться тощо.

Керівник держави вважає, що реформування необхідно розпочинати зі зміни моделі керування галуззю, лібералізації цін на вугілля, корпоратизації галузі та «зрозумілої, ефективної бюджетної підтримки».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що не підтримує кроки із закриття шахт, нагадавши, що згідно з програмою планується закрити 118 шахт. Глава держави відзначив, що за підтримки приватного капіталу та залучення інвестицій шахти, які держава закриває, могли б ще давати вугілля.

«Як Президент я готовий до останньої букви підтримати в сьогоднішніх умовах все необхідне для того, щоб реформувати вугільну галузь, розпочати цю реформацію», – заявив Глава держави.

«Дуже важливо у тему прикладної шахтарської економіки не пускати популізм, не пускати політиків, а діяти грамотно, економічно, принципово, із власної позиції», – сказав В.ЮЩЕНКО.

У своєму виступі з прикрістю Глава держави також констатував, що найважчою оцінкою галузі є статистика смертей та травм на шахтах. Поточного року на вугільних підприємствах, підпорядкованих Мінвуглепрому, стався 81 випадок виробничого травматизму зі смертельними наслідками, що вже перевищило минулорічний рівень, а всього на підприємствах галузі – 112. За пропозицією Президента, усі присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

З нагоди професійного свята Президент також вручив працівникам вугільної галузі державні нагороди.