Депутати вирішили після відпустки не перенапружуватися

У Верховній Раді України завтра відбудеться відкриття п’ятої сесії, але до 4 вересня депутати працюватимуть у комітетах і фракціях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради повідомив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Він нагадав, що відповідний розклад роботи передбачений затвердженим календарним планом.

За словами В.ЛИТВИНА, після відкриття п’ятої сесії парламент спробує затвердити порядок денний сесії, до проекту якого внесено уже 400 підготовлених проектів законів і 841 ще потрібно підготувати.

Крім того, планується завтра внести уточнення у ті закони, які були раніше ухвалені, але потребують уточнення. Зокрема, за словами В.ЛИТВИНА, таких законів налічується 6.

Голова ВР також звернувся з проханням до комітетів парламенту пришвидшити розгляд законопроектів, які були заветовані Президентом України. В.ЛИТВИН нагадав, що всього таких документів 16.