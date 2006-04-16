Богословській, Кармазіну та Вітренко дали час домовитись

До Вищого адміністративного суду України сьогодні надійшло ще три позови від партії «Віче», Блоку Юрія Кармазіна та Народного блоку Литвина з однаковими вимогами - визнати протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів народних депутатів України.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий в судовому процесі суддя Олександр ПАСЕНЮК запропонував об’єднати ці позови в одне провадження, тобто розглядати їх разом із позовом Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція», оскільки у них містяться однакові вимоги.

Сторони Н.ВІТРЕНКО та Ю.КАРМАЗІНА виступили проти цього.

Водночас представник ЦВК у судовому засіданні Марина СТАВНІЙЧУК сказала, що є сенс об’єднати ці позови в одне провадження.

У судовому засіданні оголошено перерву на 30 хвилин для того, щоб сторони – учасники процесу змогли ознайомитися з копіями позовів, які надійшли.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Вищий адміністративний суд України почав розгляд позову Блоку Вітренко і Блоку Кармазіна до ЦВК про визнання неправомірними дій комісії з установлення результатів виборів народних депутатів 26 березня.