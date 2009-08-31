Що було б з Україною, якби уряд очолювала не Тимошенко

Експерти вважають, що наслідки фінансово-економічної кризи для України були б однаковими за будь-якого уряду.

Політики і ЗМІ озвучують суперечливі думки про те, наскільки ефективно уряд України справляється з наслідками світової економічної кризи. Інститут Горшеніна провів експертне опитування, в ході якого експерти висловлювали свою точку зору на те, які були б наслідки економічної кризи для України, якби уряд очолював інший прем`єр-міністр - не Юлія ТИМОШЕНКО.

Анатолій ЛУЦЕНКО, директор GMT Group, вважає, що наслідки фінансово-економічної кризи були б однаковими за будь-якого прем`єр-міністра. «Пояснюється це тим, що Україна - не гравець, суб`єкт економічної кризи, а об`єкт. Причина глобальної економічної кризи, м`яко кажучи, не залежить від української економіки. І, відповідно, є речі, які від Юлії ТИМОШЕНКО і від уряду об`єктивно не залежать. Ситуація з кризою достатньо показова, тому що треба владі в Україні більш прагматично оцінювати свої спроможності – не переоцінювати їх – і розуміти, що Україна в умовах глобальної економіки лише її маленька і не найрозвиненіша частина», - сказав А.ЛУЦЕНКО.

При цьому він назвав плюсом діяльності нинішнього прем`єр-міністра отримання допомоги від МВФ. «Що безумовно вдалося – так це одержати допомогу від МВФ. Безперечний виграш - це те, що вчасно були одержані всі транші МВФ. Це дало можливість до деякої міри стабілізувати фінансову ситуацію. Що не вдалося – вчасно здійснити рефінансування банківської системи. Мені здається, що через конфлікти з НБУ механізм рефінансування був запущений з деякою затримкою. Тому очевидно, що в даному випадку фінансова підтримка банківського сектора відставала», - сказав А.ЛУЦЕНКО.

Політолог Володимир ЦИБУЛЬКО вважає, що інший прем`єр-міністр міг би, наприклад, забезпечити нові ринки збуту для української продукції. «Були б, можливо, активізовані зусилля у напрямі Китаю, Близького Сходу, Латинської Америки. Країні є що запропонувати», - вважає В.ЦИБУЛЬКО. Експерт зазначив, що виконавча влада не повинна акцентувати увагу на політичних питаннях. «У неї (виконавчої влади) є парламентська більшість. І ця більшість повинна озвучувати всілякі політичні тренди, але не сам уряд. А ще, я думаю, має місце персональна залежність Ю.ТИМОШЕНКО від Росії, і вона в різних ситуаціях постійно нагадує про себе», - сказав В.ЦИБУЛЬКО.

Щодо особистих якостей діючого прем`єр-міністра України експерт зазначив: «Все ж таки працює особовий чинник Ю.ТИМОШЕНКО – вона вміє «заговорювати» проблеми і звертати увагу людей на інші сфери. І, можливо, ця риторика оптимізму все ж таки правильно спрацьовує. А ще – Ю.ТИМОШЕНКО дуже активізувалася в міжнародних відносинах, що привело до того, що країна почала озвучувати свою зовнішню політику з декількох джерел. Хоча її (Ю.ТИМОШЕНКО) особовий чинник у просуванні українських інтересів міг би бути, напевно, дуже корисним. Ю.ТИМОШЕНКО відчуває масу перспективних тем. Але у неї не вистачає ні рук, ні людей для того, щоб по-справжньому ефективно працювати у цих темах», - сказав експерт.

При цьому найбільшим недоліком Ю.ТИМОШЕНКО з погляду стабільності в країні В.ЦИБУЛЬКО вважає «її пристрасність, емоційність. Але з іншого боку - це і її серйозна перевага. Якщо ці якості використовувати, особливо у напрямі просування українських інтересів у бік Євросоюзу, то це могло б бути дуже ефективно».

Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ, директор PR-групи «Політтех», пропонує в оцінці діяльності уряду керуватися думкою зарубіжних експертів. «Загальна думка наших зарубіжних колег полягає в тому, що Україна достатньо успішно справляється з наслідками економічної кризи. Більш того, загроза дефолту, яка була дуже близька ще взимку, на даний момент вже неактуальна. Відбулося це, ясна річ, і завдяки зусиллям уряду, і своєчасній підтримці з боку МВФ. Все це - на тлі повної безпорадності і навіть саботажу з боку НБУ, який, замість того, щоб допомагати боротися з інфляційними очікуваннями, навпаки, всіляко стимулює їх, тим самим розхитуючи основу української економіки», - вважає Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Експерт зазначив також, що сьогодні ніхто з опонентів Ю.ТИМОШЕНКО не готовий узяти на себе відповідальність за економічну ситуацію в країні. «Загалом опоненти Ю.ТИМОШЕНКО могли б, напевно, зібрати необхідну кількість голосів для висловлення недовіри уряду і відправити його у відставку. Але робити вони цього категорично не хочуть, і не будуть, тому що інакше їм довелося б узяти цю відповідальність на себе. А кожен хоче у період кризи опинитися якнайдалі від Кабміну і, відповідно, якнайдалі від відповідальності», - говорить експерт. Він запропонував представити гіпотетично, що на чолі Кабміну «стала б позапартійна людина типу ЄХАНУРОВА». «Вдалося б йому консолідувати зусилля людей різних таборів, бути рівновіддаленим від Президента і ВР? Ні. ЯЦЕНЮК - однозначно зелений, він ніколи б не погодився - просто з відчуття страху. Він боїться «спалити» власний рейтинг. ЯНУКОВИЧ намагається дистанціюватися, тому що він реально оцінює потенціал власної команди і розуміє, що його оточення не дозволило б йому залучити до співпраці політиків з інших таборів. Тому, я думаю, що наслідки для економіки у випадку, якщо б прем`єром був хтось інший з відомих українських політиків, для української економіки були б украй жалісні», - вважає Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Кость БОНДАРЕНКО, директор Інституту Горшеніна, вважає, що економічна криза в нашій країні носить об`єктивний характер, викликаний об`єктивними причинами, і тому будь-якому уряду не вдалося б уникнути кризи або пом`якшити її. «Кризова ситуація завжди вимагає, щоб на чолі уряду стояла вольова людина. Людина, яка може свою волю і свою енергію обернути на благо і для вирішення кризових питань. На жаль, в Україні дуже мало таких політиків. А що стосується того, «що могло б бути, якби» – історія не терпить умовного способу. Як говорив перший Президент України - «маємо те, що маємо». І повинні з цим рахуватися», - сказав К.БОНДАРЕНКО.