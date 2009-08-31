Ющенко: демократію в Україні можна зберегти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що демократію можна зберегти через конституційні зміни.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента, про це він заявив під час зустрічі зі студентами і викладачами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

«Надзвичайно чутливе і важливе питання, як сьогодні зберегти українську демократію та українську державність. На моє глибоке переконання, будь-який союз тих політичних сил, які сьогодні наділені мандатом виборців, приведе до колосальної втрати демократичних здобутків, яких ми досягли останніми роками», - сказав Президент.

«Україна як держава може відбутися лише у випадку, коли ми збережемо її демократичний устрій, коли тут буде панувати демократія. Жодна тоталітарна модель не здатна дати відповідь на вічність України - тоталітарна модель з однієї чи двох партій», - переконаний глава держави.

В.ЮЩЕНКО окреслив основні новації запропонованого ним проекту конституційних змін.

Насамперед Президент назвав необхідним скасування депутатської недоторканності. «Нація не повинна погоджуватися на формування такої системи влади, коли існує чийсь імунітет. Це не звичай демократичної країни. Недопустимо, що є категорія людей, які недоторканні», - переконаний В.ЮЩЕНКО. За його словами, недоторканність як одну із загроз, що відбирають демократію, можна зняти лише через Конституцію.

Для припинення криміналізації політики Президент пропонує змінити систему виборів, щоб представницькі органи реально відображали інтереси виборців.

У проекті Конституції Президент пропонує чітку відповідь на стабільність роботи українського парламенту. Цього можна досягти, запровадивши верхню палату парламенту на основі територіального представництва. Саме верхній палаті – Сенату – буде передано повноваження позаполітичного характеру. «Всі інститути національного характеру повинні затверджуватися не на партійній основі нижньої палати, а на основі загального представництва, тому що це аполітичні інститути», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Відповідно до його проекту Конституції, нижня палата парламенту у такому випадку формуватиме більшість та уряд, прийматиме державний бюджет і закони.

При цьому кількість депутатів нижньої палати парламенту має бути скорочено на третину – до 300 осіб. «Саме по собі це вже велика реформа. Це надзвичайно потужний імпульс для нації», - переконаний Президент.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що у запропонованому ним проекті Конституції також запропоновано посилити місцеве самоврядування, надавши йому реальних, у тому числі бюджетних повноважень.