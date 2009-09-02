Багапш наказав знищувати грузинські кораблі, які порушують кордон Абхазії

Президент Абхазії Сергій Багапш віддав наказ ВМФ республіки знищувати грузинські кораблі, що порушують абхазький морський кордон.

"Я віддав наказ нашим військово-морським силам знищувати грузинські кораблі, що порушують морський кордон Абхазії. Цей крок продиктований безперервними піратськими діями з боку Грузії", - заявив С.Багапш. "Хочу підкреслити, що йдеться про дії виключно ВМФ Абхазії. Ніякі військово-морські сили Росії для вирішення даного питання не притягуються і притягуватися не будуть", - сказав він. "На жаль, сьогодні можна говорити про грузинських піратів нарівні з піратами Сомалі. А подібні дії повинні спричинити адекватну відповідь", - підкреслив С.Багапш, коментуючи останні захоплення морських суден, які слідували до Абхазії.

Эхо Москвы