Багапш наказав знищувати грузинські кораблі, які порушують кордон Абхазії
Адекватна відповідь?
Президент Абхазії Сергій Багапш віддав наказ ВМФ республіки знищувати грузинські кораблі, що порушують абхазький морський кордон.
"Я віддав наказ нашим військово-морським силам знищувати грузинські кораблі, що порушують морський кордон Абхазії. Цей крок продиктований безперервними піратськими діями з боку Грузії", - заявив С.Багапш. "Хочу підкреслити, що йдеться про дії виключно ВМФ Абхазії. Ніякі військово-морські сили Росії для вирішення даного питання не притягуються і притягуватися не будуть", - сказав він. "На жаль, сьогодні можна говорити про грузинських піратів нарівні з піратами Сомалі. А подібні дії повинні спричинити адекватну відповідь", - підкреслив С.Багапш, коментуючи останні захоплення морських суден, які слідували до Абхазії.