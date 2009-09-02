Урочисті збори з нагоди 20-ти річчя cтворення НРУ на Київщині

5 вересня о 13:00 в приміщенні Будинку культури аеропорту «Бориспіль» м. Бориспіль (відомому як «35 км.») відбудуться обласні урочисті збори з приводу 20-ти річчя cтворення Народного Руху України на Київщині.

Захід проводиться на виконання Указу Президента Ющенка «Про відзначення 20-ї річниці створення Народного Руху України за перебудову» від 13.03.2009 р.

В урочистих зборах очікується біля 350 учасників з усієї Київщини серед них активісти перших рухівських осередків, керівники обласних політичних партій й громадських організацій Київщини, духовенство.

Відомо, що Координаційна Рада НРУ на Київщині була створена за декілька місяців до Установчого З’їзду Руху 1 липня 1989 року і поряд зі Спілкою Письменників України фактично стала базою НРУ в Україні.

Захід розпочнеться із покладання квітів до могили автора державного гімну Павла Чубинського та місця загибелі В’ячеслава Чорновола.

Після цього, Співголовою Оргкомітету та першим керівником Руху в Київській області Михайлом Ратушним, буде проголошена доповідь з історії створення Руху на Київщині, та відбудуться нагородження перших рухівців держнагородами та відзнаками області.