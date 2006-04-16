Московські журналісти хочуть, щоб було як в Україні

У Москві на Пушкінській площі проходить мітинг проти цензури, яку ввела держава в більшості ЗМІ.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», акція присвячена до п`ятої річниці захоплення телекомпанії НТВ. Її організатор - ініціативна група "Я вільний", куди входять молодіжні демократичні рухи. Також в акції беруть участь відомі російські журналісти, які за роки правління Президента Володимира ПУТІНА позбулися роботи. Це Ольга РОМАНОВА, Світлана СОРОКІНА, Сергій ДОРЕНКО, і Володимир КАРА-МУРЗА.

Ще один учасник цієї акції журналіст Віктор ШЕНДЕРОВИЧ пояснив, чого вони хочуть добитися проведенням цього мітингу: "За ці п`ять років стало очевидно, що влада тільки почала з НТВ, а по суті, весь інформаційний простір фактично задавлений. За цей час стало ясно, що атака на ЗМІ і знищення вільних ЗМІ - це умова, при якій влада тільки й здатна керувати".