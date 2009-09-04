Яценюк знає, як зберегти українську мову державною

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що державна політика у мовному питанні має бути розумною, збалансованою, а не примусовою.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК з цього приводу зокрема наголосив: “Якщо ми хочемо в Україні зберегти українську мову, як єдину державну мову, ми ні в якому разі не маємо права давати підстав говорити про те, що дискримінується російськомовне населення. Це є запорукою того, що в Україні українська мова залишиться державною».

На переконання А.ЯЦЕНЮКА, не треба створювати мовний бар`єр дитині для вступу до вузу. «Нехай діти в Криму мають можливість здавати тести російською мовою ще і у 2010 році, а вивчити українську у них буде можливість у вузі», - зазначив він.

В цьому контексті прес-служба нагадує, що перебуваючи 1 вересня у Сімферополі, А.ЯЦЕНЮК заявив, що у 2010 році у специфічних регіонах, на зразок Криму, треба подовжити експеримент проведення тестування випускників із можливістю обирати школярами мову – українську чи російську. Політик зауважив, що два роки працював в Криму міністром економіки і знає, що діти в Криму живуть в російськомовному середовищі: “Немає українських книжок, немає українського кіно, українського радіо та телебачення”.

В цілому ж, на переконання А.ЯЦЕНЮКА, українські діти повинні знати українську, російську, англійську мови, адже таким чином вони отримають більше можливостей у житті, а українська нація буде освіченішою.