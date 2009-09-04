Москаль пояснив, навіщо українці беруть другий паспорт: щоб було, куди бігти

Начальник Головного управління МВС України в Криму – заступник міністра внутрішніх справ Геннадій МОСКАЛЬ вважає недосконалим закон України про громадянство, оскільки він не передбачає жодних санкцій за отримання подвійного громадянства. Про це Г.МОСКАЛЬ заявив у інтерв`ю тижневику «Левый берег».

Зокрема, коментуючи той факт, що в Криму маса людей мають два паспорти: український і російський, і відповідаючи на запитання, якими інструментами можна контролювати і виявляти такі факти, Г.МОСКАЛЬ сказав: «Немає таких інструментів. Наш закон про громадянство абсолютно не годиться – в Конституції України подвійне громадянство заборонене, але жодних санкцій проти цього жоден закон не передбачає, і проконтролювати це неможливо. Про подвійне громадянство зараз говорять всі кому не лінь, але ніхто ще громадянина України в Криму не затримав з російським паспортом».

Водночас, начальник кримської міліції переконаний, що «політиків мають турбувати не російські паспорти, а проросійські настрої. Ті, хто кричить в Криму проти України, – всі члени проросійських організацій, але всі як один при цьому є громадянами України». При цьому Г.МОСКАЛЬ вважає, що другий паспорт «люди беруть не з політичних, а з меркантильних міркувань, щоб було, куди бігти у разі чого».

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня 2009 року Кабінет міністрів України призначив народного депутата від НУ-НС Г.МОСКАЛЯ начальником Головного управління МВС України в Криму – заступником міністра внутрішніх справ країни.

Г.МОСКАЛЬ вже працював на цих посадах в 1997-2000 роках.