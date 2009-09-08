Російський експерт про газ, Медведєва, Європу і вибори в Україні

Україна і Росія мають домовитися з газового питання, щоб Європа не шукала шляхів диверсифікації енергоносіїв, вважає екс-міністр економіки РФ, науковий керівник Вищої школи економіки Євген ЯСІН.

Коментуючи в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» розпорядження Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА не перераховувати Україні передоплату за транзит російського газу, він сказав: «Моя позиція в тому, що потрібно домовитися і в жодному разі не допускати того, щоб Європа знову відчула, що потрібно шукати якісь обхідні шляхи в обхід Росії. Це не вигідно нам, це не вигідно Україні. Наш імідж і так досить сильно зіпсований», - сказав Є.ЯСІН.

На його думку, керівники двох країн «уперлися лобами» і ніхто не хоче поступатися і досягати розумної угоди. Він додав, що вирішення газового питання не може бути вигідним для всіх, тому одна із сторін повинна піти на поступки.

Водночас Є.ЯСІН вважає, що «установка Д.МЕДВЕДЄВА і всього російського керівництва: ми маємо показувати характер, особливо в зовнішньоекономічних справах, інакше нами витиратимуть ноги, а ми цього допустити не можемо, оскільки з усіх боків на нещасну Росію нападають, фальсифікують історію і т.д. і т.п.»

«Якщо заява розрахована, щоб одержати поступки від української сторони, то, звичайно, на це можна піти. Але вважаю, що момент для цього вибрано невдалий – в Україні наближаються президентські вибори, і кожен український політичний діяч, особливо який бере участь в цьому, не може йти на поступки. Взагалі, третій рік одне й те саме – це вже занадто», - додав експерт.

Є.ЯСІН вважає, що після президентських виборів в Україні ситуація може частково розрядитися, але Росії треба зрозуміти, що нескінченно чинити опір вступу України до НАТО і Євросоюзу марно.

На його думку, для Росії не важливо, хто переможе на виборах в Україні, оскільки всі кандидати, які мають шанси на перемогу, стоять на позиції інтеграції до євроатлантичних структур.

Є.ЯСІН зазначив, що «Росію це не влаштовує, але не треба забувати: де б не була Україна і Росія – це дві братні держави».