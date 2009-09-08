У Януковича переплутали рекламу Тимошенко з рекламою віагри

Партія регіонів змусить БЮТ проголосувати за закон про підвищення соцстандартів.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив регіонал Юрій Бойко, звертаючись до присутнього в студії депутата від БЮТ Сергія Соболєва.

"Ми вас заставимо проголосувати, щоб ваш корупційний уряд виконав зобов’язання перед людьми. Ми будемо блокувати до тих пір, поки ви не зрозумієте, що для вас це, можливо, не гроші, а для людей це дуже важливо", - сказав він.

"Ви весь час собачитесь з президентом, а я хочу нагадати, що вам не вдасться відійти від політичної відповідальності, прем’єра розділити з президентом. Це ваш політичний партнер. Це він вніс кандидатуру Тимошенко на посаду прем’єра", - наголосив Бойко.

"Я коли побачив ці лозунги на вулиці, "вони балакають – вона працює", я спочатку подумав, що це невдала реклама віагри. Тільки потім дійшло, що це вже почалися політичні перегони", - заявив регіонал.

Українська правда