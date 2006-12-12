Ющенко: проводити референдум щодо НАТО поки зарано

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловився проти проведення референдуму про вступ України в НАТО до того, як вона одержить запрошення до членства в Альянсі.

Як повідомляють українські ЗМІ, про це він сказав в Талліні після зустрічі з Президентом Естонії Томасом Хендріком ІЛЬВЕСОМ.

"Я не приймаю ідею референдуму з цього приводу, це дуже рано, і він, по суті, не дає в рамках визначення української динаміки шляху цією дорогою", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент вважає, що результат такого референдуму сьогодні не відображатиме динаміку проведення євроатлантичної політики.

В.ЮЩЕНКО також завірив Т.ІЛЬВЕСА в незмінності курсу України на євроінтеграцію. Він підкреслив, що жодна з українських політичних сил не пропонує переглядати цей шлях. «Мета нашої країни – повне членство в цих організаціях (ЄС і НАТО), і жодна українська політична сила не ставить за мету собі ревізію цього курсу", - підкреслив Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, в Україні ведеться дискусія тільки про темпи вступу в НАТО.

Як повідомляє «Українська правда », говорячи про позицію прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА щодо НАТО, В.ЮЩЕНКО сказав: "Слід уважно ставитися до почуттів людей, які з даного питання не мають сформованої позиції. Не потрібно надмірно політизувати це".

В.ЮЩЕНКО також назвав Естонію "хорошим арбітром" України в організації співпраці з НАТО і ЄС. "Естонія – це красивий приклад того, як наші еліта і нація можуть об`єднуватися навколо національних інтересів", - сказав він.