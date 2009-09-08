Раду хочуть закрити, щоб язикаті депутати не критикували?

Сьогодні засідання Верховної Ради України не буде відкрито.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив: «Я думаю, сьогодні не буде відкрито засідання, бо рішення не прийнято», і наголосив, що «штурмувати сесійну залу, давати людям видовища я не бачу жодних підстав».

За словами В.ЛИТВИНА, фракція Партії регіонів, яка блокує трибуну парламенту, переслідує не мету збільшення соціальних виплат, а намагається зробити усе для того, щоб парламент не працював.

За його словами, використовується технологія 2004 року, коли робилося усе для того, щоб «закрити Верховну Раду України, щоб язикаті депутати не критикували».

Як сказав В.ЛИТВИН, «ці люди мають значні ресурси інформаційні і не хочуть, щоб інші кандидати використовували парламент для висловлення своїх позицій».