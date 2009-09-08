Лавринович не бачить юридичної логіки у відпустці Литвина

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ відзначає, що Президент, прем`єр-міністр і голова Верховної Ради України не можуть піти у відпустку на період виборчої кампанії. Про це він заявив в інтерв`ю «Лівому берегу».

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, як функціонуватиме ВР під час виборчих перегонів, якщо спікер Володимир ЛИТВИН балотуватиметься, О.ЛАВРИНОВИЧ сказав: «Володимир ЛИТВИН керуватиме парламентом до тих пір, поки перебуває на посаді спікера».

На прохання роз`яснити з юридичної точки зору позицію закону про те, що кандидат на пост Президента України повинен піти у відпустку на час кампанії, О.ЛАВРИНОВИЧ сказав: «Юридична логіка відсутня тут геть. Президент, прем`єр, глава ВР – ці три посадовці, повинні виконувати свої обов`язки впродовж усього терміну перебування на посаді. Делегувати їх комусь двоє з них можуть, хіба на короткий час, та й то в обсязі вельми обмеженому. Так, припустимо, перший віце-прем`єр може провести замість прем`єр-міністра засідання Кабміну, але не може підписувати акти КМУ. Перший віце-спікер повноважний підмінити спікера у веденні сесії, але не володіє правом підписувати закони».

За його словами, під час кампанії парламент продовжує працювати в звичайному режимі. «Зрозумійте, немає в спікера такої відпустки, пішовши в яку, він позбавляється права виконувати свої прямі обов`язки», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

При цьому він погодився з твердженням, що виборча кампанія 2010 року видасться не менш відчайдушною, ніж у 2004 році.