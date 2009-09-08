Кудрін: Росія поки не готова дати Україні кредит

Росія поки не розглядає можливості надання кредиту Україні, заявив віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій Кудрін журналістам після зустрічі з першокурсниками Академії бюджету і казначейства. Про це повідомляє РБК. "Україна свого часу звернулася до нас з проханням про кредит", - нагадав А.Кудрін. Він повідомив, що зустрічався з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) і вів переговори з ним про те, щоб Україна одержала кредит від фонду.

Разом з тим, за словами А.Кудріна, можливість надання Росією кредиту Україні не відмінена, але поки не розглядається, сказав міністр, додавши, що все це вимагає додаткових переговорів. "Ми стоїмо на позиції, що кредит повинен бути наданий МВФ", - сказав він.