Яценюк знає єдиний рецепт виходу з будь-якої економічної кризи

У разі вжиття дієвих заходів вже у 2011 році може початися зростання економіки України, сказав народний депутат, лідер громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК у програмі «Свобода cлова» на телеканалі ICTV.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що причиною кризової ситуації у державі є “насамперед слабка економіка, яка створена як урядом, так і Президентом”.

За його словами, «єдиний рецепт виходу з будь-якої економічної кризи, а тим більше, з такої затяжної і складної, куди потрапила Україна, – працююча економіка”. “Більше немає рецептів, жодного”, - додав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «національна валюта не може бути сильною у слабкій економіці”, бо це “пов’язані речі». За його словами, для виходу із кризи також потрібна “відповідна політика центрального банку”.

Він наголосив, що “надруковані НБУ гроші та кредити Міжнародного валютного фонду мають працювати на кредитування реального сектора”.

Лідер “Фронту змін” зауважив, що «з вересня минулого року НБУ надрукував понад 180 мільярдів гривень”. За його словами, сьогодні українська економіка живе фактично за рахунок “двох джерел: друкарський станок Національного банку України і кредит Міжнародного валютного фонду”.

На переконання А.ЯЦЕНЮКА, центральний банк зобов’язаний разом із банківською системою розпочати процес кредитування. “І та емісія, яка була, на жаль, здебільшого пішла на спекуляції на валютному ринку, а повинна піти на виробництво, на будівництво, на кредитування реального сектора економіки», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК важає, що одним із основних джерел надходжень у реальний сектор економіки є залучення коштів населення. За його словами, для цього необхідно відновити довіру до банківської системи.

Він також наголосив на необхідності “зупинити стрибки на валютному ринку”. “Ми повинні показати людям те, що є хоча б якась прогнозованість валютного курсу, а для цього уряду необхідно провадити реальну бюджетну політику”, - додав він. За його словами, “бюджет має бути реальним, він не може бути фіктивним”, тобто формуватися “за рахунок дутих доходів”.

А.ЯЦЕНЮК також наголосив на необхідності обмеження Нацбанком валютних спекуляцій. «Центральний банк може і має право сьогодні обмежити всі валютні спекуляції і фактично довести ситуацію до того, щоб курс валюти був прогнозований», - сказав він.

Лідер “Фронту змін” наголосив: “Політика центрального банку і уряду повинна бути прогнозована на валютному ринку”, бо “це поверне довіру і відновить кредитування».

За його словами, для досягнення цієї мети повинні спільно діяти всі політичні сили, Президент та уряд.

Гривня, за його словами, не повинна бути предметом політичного торгу перед президентською кампанією, як це відбувається зараз: «Після мене – хоч потоп».

Лідер “Фронту змін” підкреслив, що для стабілізації ситуації в Україні у першу чергу необхідна нова індустріалізація, тобто “країні потрібна ера нових заводів, нового виробництва, нової інфраструктури і нового будівництва”.

А.ЯЦЕНЮК прогнозує, що за таких обставин 2010 рік «у кращому разі» може стати “роком стабілізації падіння”, а 2011-2012 роки “можуть стати роками росту”.

«Я не виключаю того, що у 2010 році можуть з`явитися перші ознаки того, що економіка зростає, – 2-3%”, - сказав він і нагадав, що на сьогодні падіння склало 30%.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, “вона так низько впала, що навіть одне працююче підприємство вже дасть змогу показувати здобутки на ниві української економіки”.