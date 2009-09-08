Симоненко: «регіонали» повинні підняти зарплату на своїх підприємствах

Лідер Комуністичної партії України, народний депутат Петро СИМОНЕНКО вважає, що депутати від Партії регіонів, які блокують Верховну Раду, повинні, перш за все, підняти заробітну плату на своїх підприємствах у Донбасі.

Про це він сказав сьогодні в Донецьку кореспонденту УНІАН.

«У даному випадку, яка мета ставиться при блокуванні? Це спроба привернути увагу виборців, тобто, одномоментно на певних настроях спекулюючи, одержати голоси, - сказав лідер КПУ. - Але все треба розглядати з урахуванням пропозицій Компартії, треба розглядати комплексно проблему – з одного боку, піднімати мінімальний рівень заробітної плати і одночасно проголосувати негайно за мораторій на підвищення цін».

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що депутати-«регіонали» повинні підняти зарплати на тих підприємствах, власниками яких вони є, «тому що те, що роблять представники великого капіталу, вони могли зробити не тут (у Верховній Раді – УНІАН), вони повинні були зробити на своїх заводах і фабриках, ось тут, у Донбасі, на своїх підприємствах підвищити заробітну плату».

Він додав, що власники підприємств «не належать до категорії державних службовців і державного бюджету, вони повинні були самі підвищувати цю заробітну плату».